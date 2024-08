Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Erneuter Hinweis zu möglicher Bachverunreinigung - Zeugen gesucht

Grafschaft (ots)

Ein ortsansässiger Zeuge hatte am 13.03.2024 und zuletzt am 23.07.2024 Schaumbildungen und damit eine mögliche Gewässerverunreinigung in einem parallel zur Straße verlaufenden Bach in

53501 Grafschaft, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße, oberhalb des dortigen Raiffeisen-Baumarktes,

festgestellt und die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft Koblenz informiert. Da ansonsten keine Hinweise vorliegen, bittet die Kriminalpolizei Mayen, 02651-801-0, auf diesem Weg um sachdienliche Hinweise zu einem möglichen Verursacher.

