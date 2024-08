POL-PDMY: Verkehrsunfall mit umgekipptem Langholztransporter

Boos (ots) - In der Nacht von Donnerstag, den 01.08.2024, auf Freitag, den 02.08.2024 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Boos. Es wurden unter anderem Wertgegenstände und Dokumente entwendet. Personen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können, werden gebeten sich unter 02651/801-0 bei der Kriminalpolizei ...

