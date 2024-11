Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Unfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (21.11.2024) kam es um 15.05 Uhr an der Einmündung Boschweg / Freckenhorster Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Pedelec-Fahrerin. Eine 81-jährige Everswinkelerin befuhr mit ihrem Auto den Boschweg und beabsichtige in die Freckenhorster Straße einzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer 83-jährigen Frau aus Everswinkel, die mit ihrem Pedelec den Radweg an der Freckenhorster Strasse in Richtung Ortsmitte befuhr. Die Radfahrerin stürzte und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 1000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell