POL-HOM: Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs nach Verkehrsunfall auf der BAB 6

Homburg (ots) - Am 06.11.2024, gegen 11:45 Uhr, kam es in der Talstraße in Homburg vor einem Bekleidungsgeschäft zu einem Geldbeuteldiebstahl zum Nachteil einer 86-jährigen Frau. Ein bislang unbekannter Täter näherte sich der Frau, nahm in einem unbemerkten Augenblick den Geldbeutel aus ihrer Handtasche und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Person wurde durch die Geschädigte wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre, schwarze Kleidung, schwarze Haare, ...

