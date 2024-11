Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Sonntag (24.11.2024, 01.05 Uhr) kam es in Beckum-Neubeckum an der Einmündung Dyckerhoffstraße/B 58 zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden.

Ein 18-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Pkw und seiner ebenfalls in Ahlen wohnenden gleichaltrigen Beifahrerin auf der Geißlerstraße in Richtung Dyckerhoffstraße. Er beabsichtigte, mit seinem Fahrzeug nach links auf die B 58 abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 20-jährigen Pkw-Fahrer aus Beckum, der auf der Dyckerhoffstraße in entgegen gesetzter Richtung fuhr.

Die beiden Pkw-Fahrer und die Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Eine Fachfirma übernahm die Reinigung der verunreinigten Straße. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

