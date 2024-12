Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Frontalzusammenstoß in Hattrop

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 15Uhr in Hattrop zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Eine 33-jährige Beckumerin befuhr die Brückenstraße in Richtung des Hattroper Weg und missachtete an der Einmündung die Vorfahrt einer ihr entgegenkommenden 59-jähjrigen Welveranerin. Beide Frauen wurden durch den Unfall verletzt in einem Soester Krankenhaus behandelt. Die Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

