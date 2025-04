Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handtasche nicht im Einkaufskorb lassen!

Berka-Werra (ots)

Einer 46-jährigen Frau wurde am Samstagfrüh beim Einkaufen in der Wildecker Straße aus der Handtasche die Geldbörse samt Inhalt entwendet. Die bislang unbekannten Täter nutzten eine günstige Gelegenheit und nahmen die Börse aus der nicht verschlossenen Handtasche. Die Tasche selbst lag in dem Einkaufswagen der Frau. Aus gegebenen Anlass rät die Polizei wiederholt persönliche Wertgegenstände immer "am Mann" zu tragen. (Bezugsnummer 0087762/2025)

