Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich drei Kleintransporter aufgebrochen - 2502085

Hilden (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 20. Februar 2025, brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gleich drei auf einem Hotelparkplatz in Hilden abgestellte Firmentransporter auf und entwendeten Werkzeuge und Maschinen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 19 Uhr am Mittwochabend, 19. Februar 2025, stellten Mitarbeiter einer Sanierungsfirma drei Kleinlaster der Marke VW Crafter auf dem Parkplatz eines Hotels an der Forststraße 97 ab. Am nächsten Morgen stellten sie fest, dass die Hecktüren geöffnet und sowohl Werkzeuge als auch Maschinen entwendet worden waren.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Der Beuteschaden wird auf einen geringen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht auf Donnerstag verdächtige Personen im Umfeld des Parkplatzes beobachtet oder kann die Ermittlungen mit sonstigen Hinweisen unterstützen?

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

