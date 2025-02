Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2502083

Velbert / Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Dienstagabend, 18. Februar 2025, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Velbert. Gegen 18:50 Uhr versuchte ein bisher unbekannter Täter gewaltsam durch eine Balkontür einer Wohnung in Hochparterre an der Herzogstraße in die Wohnräume zu gelangen. Der Einbrecher wurde durch den Bewohner der Wohnung bei der Tat überrascht, so dass der circa 1,65 Meter große Täter von schlanker Statur in unbekannte Richtung floh. An der Terrassentür entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Nacht auf Mittwoch, 19. Februar 2025, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Ladengeschäft an der Benrather Straße in Hilden. In der Zeit von 20 Uhr bis 9 Uhr versuchten bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch eine rückwärtig gelegene Stahltür in die Geschäftsräume einzudringen. Nach Zeugenangaben sollen sich in der Nacht mehrere Personen mit einem schwarzen Kleinwagen im Hinterhof aufgehalten haben. Eine nähere Beschreibung liegt jedoch nicht vor. An der Stahltür entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

