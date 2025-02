POL-ME: Mülltonnenbrand - die Polizei ermittelt - 2502081

Polizei Mettmann

Mülltonnenbrand - die Polizei ermittelt

Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 20. Februar 2025, wurden zwei Mülltonnen in Monheim am Rhein durch einen Brand stark beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner der Lichtenberger Straße einen Brandausbruch an einem Müllcontainer und alarmierte folgerichtig die Polizei sowie die Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein. Trotz eines schnellen Eingreifens der Feuerwehrkräfte konnte nicht verhindert werden, dass der Container vollständig abbrannte und durch die Hitzeentwicklung ein weiterer Müllcontainer beschädigt wurde.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mehrere hundert Euro.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass das Feuer absichtlich entzündet wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung übernommen.

Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

