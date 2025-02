Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Handwerker erbeuten Bargeld - 2502080

Bild-Infos

Download

Erkrath (ots)

Am Mittwochnachmittag, 19. Februar 2025, verschafften sich zwei falsche Handwerker Zutritt zu einer Wohnung eines Ehepaars in Erkrath und entwendeten Bargeld sowie eine Kreditkarte. Die Polizei ermittelt und warnt vor den Maschen der Betrüger.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14:30 Uhr klingelte es an der Tür einer Wohnung an der Willbecker Straße in Hochdahl. Zwei Männer stellten sich der 74-jährigen Bewohnerin als Firmenmitarbeiter vor, die den Fernsehempfang testen müssten. Nachdem die Männer die Wohnung betreten hatten, hielten sie sich während der angeblichen Überprüfung des Empfangs in unterschiedlichen Wohnräumen der Geschädigten auf und erfragten zudem die PIN-Nummer ihrer Kreditkarte um ihr eine vermeintliche Gutschrift überweisen zu können.

Erst nachdem das Duo die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die 74-Jährige den Diebstahl einer hohen dreistelligen Summe Bargeld sowie ihrer Kreditkarte fest. Bei der Sperrung ihrer Kontokarte erfuhr die Seniorin, dass zudem ein geringer vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht worden war.

Die Erkratherin alarmierte folgerichtig die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten konnten das flüchtige Duo trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen.

Die dunkel gekleideten, circa 40-45 Jahre alten Betrüger mit südländischem Erscheinungsbild können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Person

- circa 1,85 Meter groß - kräftige Statur - schwarze Haare - schwarzer Vollbart

2. Person

- circa 1,70 Meter groß - kräftige Statur - kurze schwarze Haare - trug eine Baseballcap

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger zu warnen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: Auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

