POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2502077

Mettmann / Langenfeld / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Mettmann ---

Am Donnerstag, 13. Februar 2025, kam es auf der Eidamshauser Straße in Mettmann zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 11-Jährige stieg an der Bushaltestelle Eidamshauser Straße gegen 15:30 Uhr aus dem Linienbus der Linie 013. Als sie die Eidamshauser Straße hinter dem haltenden Linienbus überqueren wollte, wurde sie nach eigenen Angaben von einem weißen Auto (vermutlich Mercedes Benz) erfasst und leicht verletzt. Der Fahrer sowie seine Beifahrerin erkundigten sich nach ihrem Zustand. Die 11-Jährige gab an, unverletzt zu sein und begab sich selbständig zur Wohnanschrift eines Familienmitgliedes. Hier stellte sie leichte Schmerzen fest. Die Erziehungsberechtigten begaben sich selbständig mit ihrem Kind in ärztliche Behandlung. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Der Fahrer kann als circa 38-jähriger Mann mit wenigen braunen Haaren und braunen Augen beschrieben werden. Er hat eine normale Figur und war mit einer blauen Hosee und einer Jacke bekleidet. Die gleichaltrige Beifahrerin hatte blonde Haare und braune Augen und trug zudem eine Brille.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Montagmorgen, 10. Februar 2025, kam es auf der Straße Hardt in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 06:45 Uhr befuhr der 32-jährige Fahrer eines Abfallsammelfahrzeuges die Straße Hardt in Richtung Solingen, als er am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Autobahnunterführung der Autobahn 3 anhalten musste, um Müllcontainer leeren zu lassen. Der Fahrer eines grauen Kleinwagen überholte das Müllfahrzeug und beschädigte dieses am linken vorderen Stoßfänger, als er vor dem Fahrzeug wieder auf die rechte Fahrspur einscherte. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei schätzt den an dem Abfallsammelfahrzeug entstandenen Schaden auf circa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Montagmittag, 17. Februar 2025, bis Dienstagvormittag, 18. Februar 2025, kam es auf der Insterburger Straße in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen VW Caddy hatte sein Auto gegen 12 Uhr zuletzt unbeschädigt in Höhe der Hausnummer 9 am rechten Fahrbahnrand abgestellt, gesehen. Am Dienstagvormittag stellte er gegen 11 Uhr fest, dass der Seitenspiegel beschädigt war. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe an dem VW Caddy auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

