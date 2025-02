Polizei Mettmann

POL-ME: 52-Jähriger kommt von Fahrbahn ab und verunfallt schwer - 2502075

Velbert (ots)

Am Dienstagnachmittag, 18. Februar 2025, kam ein 52-Jähriger in Velbert-Langenberg mit seinem Kia Sportage nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte schwer. Während der Fahrer glücklicherweise unverletzt blieb, entstand an dem Auto ein erheblicher Schaden.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16 Uhr befuhr ein 52-jähriger Hattinger mit seinem Kia Sportage die Hauptstraße aus Richtung "Plückersmühle" kommend. Nach eigenen Angaben verlor er aufgrund eines Sekundenschlafes hinter einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und kam nach links von der Straße ab.

Er kollidierte frontal zunächst mit einem Verkehrszeichen und prallte vor einen Stromverteilerkasten, wo er stark verunfallt stehen blieb. Der Fahrer wurde durch den Aufprall glücklicherweise nicht verletzt.

Der Kia Sportage war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf circa 20.000 Euro.

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung beschlagnahmten die Beamtinnen und Beamten den Führerschein des Hattingers. Ihm wurde das Führen jeglicher führerscheinpflichtiger Fahrzeuge bis auf weiteres untersagt.

