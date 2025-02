POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2502073

Polizei Mettmann

Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

In Hilden kam es am Freitag, 14. Februar 2025, auf der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Gegen 12:25 Uhr befuhr eine 65-jährige Solingerin mit ihrem grauen Opel Corsa die Lindenstraße in Richtung Solingen. Als ihr ein 76-jähriger Hildener in seinem blauen Opel Vectra entgegenkam, der von der Forstbachstraße auf die Lindenstraße einbog, kam es auch noch ungeklärter Ursache zu einer Kollision der Fahrzeuge. Dabei geriet der Opel Corsa in den Gegenverkehr, stieß mit einem 66 Jahre alten Fußgänger aus Hilden zusammen und stoppte dann an einem Baum. Der Fußgänger wurde schwer verletzt und von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 65-jährige Fahrerin des Opel Corsa wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

