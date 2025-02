Polizei Mettmann

POL-ME: Drei Transporter aufgebrochen: Polizei ermittelt - Erkrath - 2502072



Am Montagmorgen, 17. Februar 2025, wurden der Polizei gegen 6:30 Uhr gleich drei Fahrzeugaufbrüche in Erkrath-Hochdahl gemeldet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

In der Zeit von Freitag, 14. Februar 2025, gegen 16 Uhr, bis Montag, 17. Februar 2025, gegen 6:40 Uhr, hatten Unbekannte auf der Rheinstraße in Höhe der Hausnummer 13 zwei am Straßenrand geparkte weiße Mercedes Vito aufgehebelt und Werkzeug entwendet. Es entstand jeweils ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe.

In der Zeit von Mittwoch, 5. Februar 2025, gegen 13 Uhr, bis Montag, 17. Februar 2025, gegen 6:15 Uhr, entwendeten noch unbekannte Täterinnen und Täter an der Schimmelbuschstraße in Höhe der Hausnummer 20 aus einem weiteren Transporter von VW ebenfalls Werkzeug. Hier kam es zu einem hohen dreistelligen Sachschaden.

Die Polizei leitete drei Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei sicherte Spuren an den Tatorten. Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu der Tat machen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Erkrath unter 02104 9480-6450 in Verbindung zu setzen.

