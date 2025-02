Polizei Mettmann

POL-ME: 82-Jähriger per WhatsApp um hohe Bargeldsumme betrogen - 2502074

Haan (ots)

Ein 82-jähriger Mann aus Haan ist von einer oder einem bislang Unbekannten durch mehrere WhatsApp-Nachrichten um eine geringe fünfstellige Summe betrogen worden. Der oder die Tatverdächtige hatte sich als Tochter des Seniors ausgegeben.

Das war geschehen:

In der Zeit vom 14. Februar 2025 bis zum 16. Februar 2025 erhielt ein 82-jähriger Haaner mehrere Nachrichten über den Messenger-Dienst WhatsApp von einer ihm unbekannten Nummer. Der Schreiber oder die Schreiberin gab sich als seine Tochter aus und täuschte vor, eine neue Nummer zu haben. Anschließend wurde der Senior um die Überweisung mehrerer Geldbeträge gebeten, um Aktienverkäufe tätigen zu können. Hilfsbereit kam der Haaner der Bitte nach und überwies im Laufe der Tage insgesamt eine geringe fünfstellige Summe. Erst später schöpfte er Verdacht und erstattete folgerichtig Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall zum Anlass nehmen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Die Polizei rät:

Reagieren Sie niemals auf Nachrichten von unbekannten Nummern, insbesondere wenn sich jemand als ein nahestehender Angehöriger ausgibt und nach einem kurzen Gesprächsverlauf um Geld bittet. Kontaktieren Sie in solchen Fällen immer ihre Verwandten telefonisch unter den Ihnen bekannten Nummern und erkundigen Sie sich persönlich, ob wirklich ein Rufnummernwechsel stattgefunden hat. Rufen Sie im Zweifel immer die Polizei unter der 110 an. Erstatten Sie Anzeige, auch bei Betrugsversuchen, die noch rechtzeitig bemerkt wurden.

Seien Sie auch bei allen anderen Betrugsversuchen im Internet, am Telefon oder an der Haustüre wachsam und lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung.

