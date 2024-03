Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Türkranz angezündet

Bad Tennstedt (ots)

Am Sonntagabend, gegen 22 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter einen Kranz, der an der Hauseingangstür eines Wohnhauses im Goetheweg angebracht war, in Brand. In weiterer Folge griffen die Flammen auf die Tür über. Als die Bewohner das Feuer bemerkten, gelang es ihnen, den Brand eigenständig zu löschen. Verletzt wurde niemand. An der Tür entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Wer hat die Tat bemerkt oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0064219

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell