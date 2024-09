Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Verkehrskontrolle in Schwalbach

Polizei zieht Schrott-Lkw aus dem Verkehr

Schwalbach/Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, den 04.09.2024, führten Beamte der spezialisierten Verkehrsüberwachung der Verkehrspolizei in der Hauptstraße in Schwalbach eine Verkehrskontrolle durch. Hier überprüften sie einen Kleintransporter der Marke Peugeot Boxer und dessen Fahrer. Am Ende untersagten sie ihm die Weiterfahrt und legten das Fahrzeug still.

Bei dem angetroffenen Fahrzeugführer handelte es sich um einen 27-jährigen, rumänischen Staatsbürger, der ohne Genehmigungen Abfall bzw. Metallschrott einsammelte. Die Beamten wurden auf den Transporter aufmerksam, da er augenscheinlich von seinem Erscheinungsbild her einen verkehrsunsicheren Eindruck machte.

Bei genauer Betrachtung stellten sie mehrere eklatante Mängel, wie starke Durchrostung tragender Karosserieteile und einen bis auf die Karkasse abgefahrenen Reifen fest. Weitere Reifen wiesen eine mangelnde Profiltiefe auf.

Bei einer TÜV-Prüfstelle bestätigten sich die an der Anhalteörtlichkeit festgestellten Mängel. Der Prüfer stellte dort in der Folge weitere, teils gravierende Sicherheitsmängel an der Karosserie und der Bremsanlage fest. Die Begutachtung des Unterbodens zeigte eine derartige Durchrostung, dass größere Karosserieteile beim bloßen Anfassen abfielen.

Die anwesenden Polizeibeamten legten deshalb das Fahrzeug im weiteren Verlauf der Kontrollmaßnahmen still und untersagten jede Weiterfahrt. Außerdem leiteten sie mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrer und Halter des Fahrzeugs ein.

