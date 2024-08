Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach mutmaßlichem Sexualdelikt in Illingen

Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Illingen (ots)

Saarbrücken. Nach einem mutmaßlichen Sexualdelikt, das sich am diesjährigen Rosenmontag in Illingen zugetragen haben soll, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

An diesem Tag (12.02.2024) fand in Illingen der Rosenmontagsumzug statt, den die Geschädigte mit Freunden besucht hatte. Den unbekannten Tatverdächtigen, der nicht verkleidet war, sondern dunkle Alltagskleidung trug und sich in Begleitung eines Freundes befand, lernte die Geschädigte erst kurz vor der Tat kennen. Möglicherweise könnte er mittlerweile auch mit jemandem über die Tat gesprochen haben.

Der Unbekannte wird auf 19-21 Jahre geschätzt, soll ca. 180 cm groß und schlank gewesen sein und einen dunklen Teint gehabt haben. Er sprach möglicherweise unter anderem arabisch. Konkret wird, neben nach zwei Gästen der Gaststätte IWIs, die von Freunden des Opfers angesprochen wurden, auch nach dem Fahrer eines weißen, neueren Audis größerer Bauart gesucht, der den Tatverdächtigen am Rewe-Parkplatz abgeholt hatte.

Hinweise können unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache des Landespolizeipräsidiums genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de)

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell