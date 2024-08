Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Polizeieinsatz rund um die Deutschlandtour 2024

Polizei zieht positive Bilanz

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Am heutigen Sonntag (25.08.2024) endete die Deutschlandtour mit der Zieleinkunft in Saarbrücken. Der polizeiliche Einsatz rund um die Veranstaltung verlief weitgehend problemlos.

Rund 250 Einsatzkräfte der saarländischen Polizei sorgten für die Sicherheit der zahl-reichen Zuschauerinnen und Zuschauer rund um die Schlussetappe des Radrennens. Weil im Rahmen der Veranstaltung noch weitere Radrennen stattfanden, waren umfangreiche Sperrungen an den ausgewählten Strecken erforderlich. Dennoch kam es, wie auch in der Landeshauptstadt Saarbrücken bei Ankunft des Profirennens, nur zu geringen Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs.

Die Streckenführung verlief durch Saarbrücken, den Regionalverband sowie den Kreis Neunkirchen und den Saarpfalzkreis. An den bereits am Vortag eingerichteten Sperrungen kam es nur vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen. Einige Fahrzeuge, die trotz der eingerichteten Verbote noch in gesperrten Streckenabschnitten geparkt waren, mussten umgesetzt werden. Bei den im Vorfeld des Profirennens stattfindenden Rennen kam es zu mehreren Stürzen. Dabei wurden auch Personen verletzt.

Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer waren nach Saarbrücken gekommen, um vor Ort die Zielankunft live zu erleben. Fahrt und Zielankunft des Profifeldes im Saarland verliefen aus polizeilicher Sicht problemlos.

