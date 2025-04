Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss

Wartburgkreis (ots)

Eine 40-jährige Fahrerin eines E-Rollers geriet am Freitagnachmittag in der Rudolf-Breitscheid-Straße in eine Polizeikontrolle. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest war positiv auf Cannabis. Außerdem war kein für die neue Saison gültiges Versicherungskennzeichen an dem Fahrzeug angebracht. Eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt, sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen ihrer Fahrt. (Bezugsnummer 0087100/2025) Ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 29-jähriger Toyotafahrer, welcher am Freitag, gegen 20:15 Uhr, in Seebach durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert wurde. Der Drogentest war positiv auf Amphetamin und Cannabis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (Bezugsnummer 0087334/2025)

