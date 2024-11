Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Überfall auf Tankstelle - Vier Tatverdächtige erbeuten kleinen Geldbetrag

Siegburg (ots)

Vier unbekannte Tatverdächtige betraten am Dienstagabend (19. November), um kurz nach 21.00 Uhr, vermummt die Tankstelle an der Zeithstraße in Siegburg-Schreck. Ein Täter hielt dem Kassierer der Tankstelle ein Messer vor und forderte die Herausgabe von Geld. Der Mitarbeiter öffnete die Kasse, entnahm die Kassenschublade und übergab sie an die Tatverdächtigen. Die mutmaßlichen Räuber entnahmen das Bargeld und steckten es in ihre Jackentaschen. Mit einem kleinen dreistelligen Geldbetrag flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß über die Zeithstraße in Richtung Much. Der Kassierer blieb bei der Tat unverletzt.

Bislang können die Tatverdächtigen als schlanke Männer mit schwarzen Jacken, zum Teil mit Kapuze, beschrieben werden. Auf einer Jacke war das Markenlogo der Sportmarke Nike zu sehen. Die Täter trugen helle Sneaker. Mindestens einer der Unbekannten hatte eine helle Hose an.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tatverdächtigen unter der Rufnummer 02241 541-3121.

Ob die Tat im Zusammenhang mit einem Überfall auf eine Hennefer Tankstelle am 11. November steht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5906903), ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (Bi)

