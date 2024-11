Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrer ohne Fahrerlaubnis/ Trotz Fahrerwechsel von der Polizei erwischt

Windeck (ots)

Polizisten führten am Montag (18. November) in Windeck eine Verkehrskontrolle durch. Dabei ging ihnen ein Autofahrer ohne Führerschein ins Netz. Die Polizeibeamten stellten sich gegen 08:15 Uhr an der Straße "Ohmbach" auf. Als ihnen ein Pkw entgegenkam, gaben sie dem Fahrer Anhaltezeichen. Der Mann, neben dem eine Beifahrerin saß, verlangsamte den Audi auch zunächst, beschleunigte dann aber wieder und fuhr weiter. Die Beamten nahmen im Funkstreifenwagen die Verfolgung auf und konnten sehen, wie der Pkw anhielt, der Fahrer ausstieg, auf die Beifahrersseite lief und dort wieder einstieg. Die Beifahrerin, die inzwischen offenbar auf den Fahrersitz geklettert war, setzte die Fahrt fort. Auf erneute Anhaltesignale der Polizisten stoppte die 49-jährige Fahrerin den Audi wieder. Ihr 50-jähriger Mann gab vom Beifahrersitz auf Vorhalt der Beamten an, dass er das Fahrzeug nicht gefahren habe. Die Frau machte keine Angaben dazu, wer das Auto zuvor gesteuert habe. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann aus Windeck nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da die Polizisten ihn eindeutig als Fahrer gesehen haben, muss er sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Seine Frau musste vor Ort ein Bußgeld bezahlen, da sie ein "Durchfahrt-Verboten"-Schild missachtet hatte. (Uhl)

