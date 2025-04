LPI-GTH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ilmenau (ots) - Durch eine oder mehrere unbekannte Personen wurde am 05.April im Zeitraum von 18:35 Uhr bis 19:15 Uhr in der Straße "Am Helmholtzring" vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes ein schwarz / grauer Elektroroller der Marke Xiaomi im Wert von 150 Euro entwendet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt - Ilmenau unter der Rufnummer 03677/601124 (Bezugsnummer: 0087885/2025) entgegen.(nn) ...

