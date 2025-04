Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet

Ilmenau (ots)

Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Stollen" entwendeten eine oder mehrere unbekannte Personen ein silbernes E-Bike der Marke / Typ "Cube, Kathmandu Hybrid Pro 750" im Wert von 3760 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 02. April, 16:00 Uhr und dem 05. April, 13:15 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt - Ilmenau unter der Rufnummer 03677/601124 (Bezugsnummer: 0087697/2025) entgegen.(nn)

