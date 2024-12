Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar

FW-Lohmar: Baugenehmigung für neues Feuerwehrgerätehaus in Lohmar-Birk erteilt

Lohmar (ots)

Nach umfangreicher Planung und intensiven Vorbereitungen ist es nun offiziell: Der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Lohmar-Birk kann beginnen.

Das Bauaufsichtsamt der Stadt Lohmar hat kürzlich die Baugenehmigung für das zukunftsweisende Projekt erteilt. Geplant und entworfen wurde das Gebäude vom Kölner Architekturbüro K2O, in enger Zusammenarbeit mit der Stadt und den Nutzerinnen und Nutzern der Feuerwehr. Mit einem umfassenden Konzept für moderne Infrastruktur, Nachhaltigkeit und Funktionalität wird das neue Gerätehaus den Anforderungen der Feuerwehr gerecht und stellt gleichzeitig einen wichtigen Schritt in die Zukunft der Feuerwehrarbeit in Birk dar.

Das Gebäude wird auf dem Grundstück an der zukünftigen Adresse "Zur neuen Schule 10" errichtet. Hier gräbt sich der Bau rückseitig in den Hang und schafft es so, eine Gesamtfläche von 1439 m² für die aktive Einsatzabteilung sowie für die Jugendfeuerwehr und die Ehrenabteilung zu bieten.

Das neue Feuerwehrgerätehaus wird mit fünf Fahrzeugstellplätzen ausgestattet, die ausreichend Platz für die Fahrzeuge und Ausrüstungen der Feuerwehr bieten. Ein sechster Stellplatz dient als Zentrallager für die Jugendfeuerwehr der ganzen Stadt. Dieses ist aktuell am Standort Scheiderhöhe, muss dort aber auch aus Platzmangel weichen. Aktuell zählt die Löschgruppe Birk 54 aktive Kameradinnen und Kameraden, 18 Mitglieder der Jugendfeuerwehr sowie 8 in der Ehrenabteilung. Die Löschgruppe rückt mit einem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug 20, einem Löschgruppenfahrzeug 20-Katastrophenschutz, sowie einem Mannschaftstransportfahrzeug zum Einsatz aus.

Nach Vollendung des Neubaus wird auch der Einsatzleitwagen, der zurzeit in Lohmar vorgehalten wird vom neuen Standort aus in den Einsatz starten. Zukunftsorientiert bleibt dann ein Stellplatz als Reserve vorhanden.

Nachhaltigkeit und moderne Technik im Fokus

Das Feuerwehrgerätehaus wird nicht nur durch seine funktionale Architektur überzeugen, sondern auch durch moderne, umweltfreundliche Technologien. Beheizt wird das Gebäude mit einer Luft/Wasser-Wärmepumpe, die für eine energieeffiziente und nachhaltige Wärmeversorgung sorgt. Die Wärmeverteilung erfolgt über eine zeitgemäße Fußbodenheizung bzw. Industrieflächenheizung, was den Komfort der Nutzer zusätzlich erhöht und eine niedrige Systemtemperatur zulässt. Die Warmwasserbereitung erfolgt dezentral, sodass jeder Bereich optimal versorgt wird. Zudem wird das Gebäude mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, die zur Stromversorgung beiträgt und die Nachhaltigkeit des Projekts weiter unterstreicht.

Auch bei der Auswahl der Baumaterialien spielte das Thema Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle. Ein Großteil des Gebäudes entsteht in Holzbauweise. Dort, wo auf Stahlbeton nicht verzichtet werden kann, kommt Recycling-Beton zum Einsatz. Im Innenbereich werden ressourcenschonende, gesunde Baustoffe wie Lehmbauplatten und Holz-Aluminium-Fenster verwendet. Das Dach wird begrünt, was Regenwasser zurückhält und das Mikroklima verbessert.

So steht der Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) in Silber nichts im Wege, welche auch Grundlage für die Förderung der KFW-Bank in Höhe von rd. 415.000 EUR ist.

Moderne Ausstattung für alle Einsatzbereiche

Die Ausstattung des neuen Feuerwehrgerätehauses ist auf die Bedürfnisse der Feuerwehr und ihrer Mitglieder zugeschnitten. Für die Kameradinnen und Kameraden stehen getrennte Umkleideräume zur Verfügung, die von der Fahrzeughalle separat gehalten sind. Ein Waschplatz für die Fahrzeugpflege ist ebenfalls eingeplant, sodass die Feuerwehrfahrzeuge stets in einwandfreiem Zustand gehalten werden können. Besonders bemerkenswert ist, dass mit 31 Alarmparkplätzen auch die optimale Erreichbarkeit im Einsatzfall gewährleistet wird.

Ein Projekt für die Zukunft

Mit dem neuen Feuerwehrgerätehaus werden die nötigen räumlichen und technischen Voraussetzungen für die Einsatzbereitschaft und die Nachwuchsförderung geschaffen.

Die Planung und Umsetzung dieses Projekts ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Feuerwehr und ihre Mitglieder bestmöglich für ihre Aufgaben zu rüsten und den hohen Anforderungen an die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden.

Die Stadt Lohmar betritt mit dem Feuerwehrgerätehaus den Weg in eine digitale Zukunft: Schon jetzt plant das Architekturbüro K2O nach der sogenannten Building Information Modeling-Methode - kurz BIM. Nach der Fertigstellung des Baus wird das BIM-Modell die Stadt bei der Bewirtschaftung und Instandhaltung unterstützen.

Der Beginn der Tiefbauarbeiten ist für April 2025 vorgesehen. Sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind, wird das neue Gebäude nicht nur ein modernes Zuhause für die Feuerwehr in Birk sein, sondern auch ein Vorbild für nachhaltige, funktionale und zukunftsorientierte Bauprojekte in der Region.

Projektübersicht:

- Fahrzeugstellplätze: 6 Stellplätze incl. einem für das Zentrallager der Jugendfeuerwehr

- Aktive Mitglieder: 54 Kameraden

- Jugendfeuerwehr: 18 Mitglieder

- Ehrenabteilung: 8 Mitglieder

- Alarmparkplätze: 31

- Gesamtfläche: 1439 m²

- Wärmeversorgung: Luft/Wasser-Wärmepumpe, Fußboden- und Industrieflächenheizung

- Erneuerbare Energien: Photovoltaikanlage

- Bauweise: Stahlbeton, Holzbauweise, Gründach

- Umkleiden: Geschlechtergetrennt und von der Fahrzeughalle getrennt

- Zukünftige Adresse: Zur neuen Schule 10, Lohmar-Birk

Das gesamte Projekt ist ein Meilenstein für die Feuerwehr Lohmar und wird sowohl den aktiven Einsatzkräften als auch der Jugendfeuerwehr und der Ehrenabteilung ein modernes und nachhaltiges Zuhause bieten.

(Text: BOI Timo Meiländer, stellvertretender Löschgruppenführer der Löschgruppe Birk)

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar, übermittelt durch news aktuell