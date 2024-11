POL-EL: Nordhorn - Ford beschädigt

Laar (ots) - Am 14. November zwischen 08:00 Uhr und 12:30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten VW Multivan und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Vorfall ereignete sich an der Hauptstraße in Laar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim unter der 05943 92000 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

