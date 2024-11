POL-EL: Laar - VW beschädigt

Spelle (ots) - Am Dienstag zwischen 11 und 11.45 Uhr hat ein bislang unbekannter Verursacher einen auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Spelle abgestellten schwarzen VW Golf an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr