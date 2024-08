Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Backnang: Brand in Mehrfamilienhaus

Aalen (ots)

Gegen 12:00 Uhr rückten die Rettungskräfte in Backnang aus in die Marktstraße. Im Dachgeschoss eines 4-stöckigen Gebäudes mit Geschäftsräumen und Wohnungen war ein Brand ausgebrochen. Alle 13 Personen, die sich im Gebäude befanden, konnten dieses verlassen. 2 Personen wurden durch Rauchgas leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, dieser beschädigte neben der betreffenden Wohnung allerdinigs auch das Dach des Gebäudes. Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar. Die insgesamt 18 Bewohner wurden durch die Stadt Backnang in anderen Räumlichkeiten untergebracht. Zum entstandenen Sachschaden kann bislang keine Aussage getroffen werden. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr Backnang war mit 60 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit 4 Rettungswagen und einem Notarztwagen und die Polizei mit 2 Streifen vor Ort. Weitere, zum Teil ehrenamtliche, Kräfte des Rettungsdienstes unterstützten vor Ort.

