Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Brand

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfall mit verletztem Kraftradfahrer

Am Freitag gegen 16:10 Uhr kam es auf der Landesstraße 1151, Schlichtener Straße, zwischen Schorndorf und Schlichten zu einem Auffahrunfall. Ein 22-jähriger Suzuki-Fahrer bemerkte einen verkehrsbedingt wartenden 20-jährigen Mercedes-Fahrer zu spät. Er bremste mit seinem Kraftrad, verlor die Kontrolle und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Das Kraftrad stieß gegen den Mercedes. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Winterbach: Gartenhausbrand

Am Samstag gegen 00:15 Uhr kam es zu einem Gartenhausbrand am Hungerberg, in der Nähe der Bundesstraße 29, Anschlussstelle Winterbach. Der Feuerwehr gelang es, denn Brand zu löschen. Sie war mit 18 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen im Einsatz. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Korb: Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 01:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Daimler-Benz-Fahrer die Daimlerstraße in aufsteigende Richtung. An der Einmündung der Boschstraße wollte er rechts in diese einbiegen. Hierbei fuhr er annähernd geradeaus über ein Verkehrszeichen, gegen einen Zierstein und einen Baum. Der Stein wurde gegen einen geparkten Lkw geschleudert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 23.500 Euro. Ursächlich dürfte überhöhte Geschwindigkeit unter deutlichem Alkoholeinfluss sein.

Leutenbach: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 10:45 Uhr kam es in der Winnender Straße, im Bereich des Rathauses zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei kam es zwischen dem Hyundai einer 42-Jährigen und dem Mercedes eines 64-Jährigen zum Kontakt. Die Schilderungen der Beteiligten unterscheiden sich hierbei deutlich. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Weiler zum Stein im Bereich der Einmündung der Nellmersbacher Straße. Das Polizeirevier Winnenden bittet Zeugen des Unfalls zur Klärung des Hergangs um Meldung unter 07195 6940.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell