POL-HAM: Folgemeldung zur Pressemitteilung "Wohnhausbrand an der Viktoriastraße" von Samstag, 13. Juli, 6.42 Uhr

Hamm-Heessen (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter haben am Montag, 15. Juli, in einem Internetcafé am Großen Sandweg Bargeld erbeutet, nachdem sie zuvor einen Angestellten angegriffen hatten. Als der Angestellte gegen 2.40 Uhr das Internetcafé schließen wollte, betraten zwei ihm unbekannte maskierte Personen unaufgefordert die Räumlichkeiten. In einer ihm unbekannten Sprache gingen sie unvermittelt auf ihn zu und ...

