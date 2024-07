Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bargeld aus Internetcafé erbeutet

Hamm-Heessen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Montag, 15. Juli, in einem Internetcafé am Großen Sandweg Bargeld erbeutet, nachdem sie zuvor einen Angestellten angegriffen hatten.

Als der Angestellte gegen 2.40 Uhr das Internetcafé schließen wollte, betraten zwei ihm unbekannte maskierte Personen unaufgefordert die Räumlichkeiten.

In einer ihm unbekannten Sprache gingen sie unvermittelt auf ihn zu und griffen ihn körperlich an, so dass er zu Boden fiel.

Anschließend machten sich die beiden Unbekannten an einem Zigarettenautomaten und der Kasse zu schaffen und flüchteten mit einem dreistelligen Bargeldbetrag.

Der 57-jährige Angestellte kam zur ärztlichen Versorgung in ein Hammer Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Die beiden Männer können nicht näher beschrieben werden.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

