FW-Lohmar: Übergabe neuer Helme an die Jugendfeuerwehr

Seit 2019 wurde die Ausstattung der Jugendfeuerwehr kontinuierlich "modernisiert". Von Handschuhen über Softshelljacken bis hin zu einer neuen Uniform.

Eins fehlte aber noch. Ein neuer Schutzhelm. Am 14.12.2024 war es dann soweit. Bei einer kleinen offiziellen Übergabe am Feuerwehrhaus Lohmar, konnten die Jugendlichen aller fünf Jugendfeuerwehrstandorte ihren neuen Helm in Empfang nehmen.

Auch Bürgermeisterin Claudia Wieja war anwesend und bedankte sich bei den Jugendlichen für ihr ehrenamtliches Engagement. Sie dankte auch den Eltern das sie dieses unterstützen und den Verantwortlichen für die Jugendarbeit, das sie diese auf die später folgende Verantwortung in der Einsatzabteilung bestmöglich vorbereiten.

Unsere Jugendfeuerwehr ist ein wichtiger Bestandteil unserer Feuerwehr und sichert den Nachwuchs unserer Einsatzabteilung. Sie sind diese, so wichtige nächste Generation die später den Schutz der Lohmarer Bevölkerung sicherstellt.

