FW-Lohmar: 100 Jahre Löschzug Lohmar - Ein besonderes Jubiläum und außergewöhnliche Ehrungen

Lohmar, 21. September 2024 - Nachdem der Löschzug Lohmar der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Lohmar bereits im vergangenen Jahr sein 100-jähriges Bestehen feierte, mag es ungewöhnlich erscheinen, dass ein weiteres Jubiläum ansteht. Doch im Rahmen des diesjährigen Familienfestes wurde das 100-jährige Jubiläum erneut gefeiert - diesmal in besonderer Würdigung dreier langjähriger Mitglieder.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Brandinspektor Stefan Höndgesberg, Hauptbrandmeister Alexander Gehlen und Unterbrandmeister Maximilian Wiemer, die für ihre jahrzehntelange Treue und Verdienste um die Feuerwehr ausgezeichnet wurden. Besonders geehrt wurde Stefan Höndgesberg für seine beeindruckenden 50 Jahre Mitgliedschaft. Er erhielt das Ehrenzeichen in Gold mit Kranz am Bande, überreicht von der Bürgermeisterin der Stadt Lohmar, Claudia Wieja, im Namen des Ministers des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen.

Stefan Höndgesberg trat bereits im Jahr 1974 im Alter von 12 Jahren der Jugendfeuerwehr Lohmar bei. In seiner aktiven Karriere übernahm er zahlreiche Führungspositionen: von der Leitung der Jugendfeuerwehr über das Amt des stellvertretenden Löschzugführers im Jahr 1989 bis hin zur Funktion des Löschzugführers, die er bis 2002 innehatte. Derzeit engagiert er sich im Fachausschuss für persönliche Einsatz- und Dienstkleidung sowie in der von ihm mitgegründeten Hygiene-Einheit. Besonders bemerkenswert: Stefan Höndgesberg ist nach 50 Jahren weiterhin aktiv im Einsatzdienst.

Bereits im Jahr 2013 wurde Stefan Höndgesberg mit der Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes ausgezeichnet. Diese Ehrung erhielt er für sein herausragendes Engagement beim Umbau des Feuerwehrhauses Lohmar, dessen Planung 2008 begann und das 2012 erfolgreich fertiggestellt wurde. Stefan war hierbei als Bauleiter eine treibende Kraft.

Auch Hauptbrandmeister Alexander Gehlen wurde für seine 25-jährige Dienstzeit geehrt. Neben seiner langjährigen Funktion als Pressesprecher der Feuerwehr Lohmar und als Geschäftsführer des Fördervereins des Löschzugs, ist Alexander als Leiter der IuK-Einheit, inklusive der Drohnen-Einheit, aktiv.

Alexander Gehlen ist seit 2019 ebenfalls Träger der Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes. Diese Ehrung erhielt er für die professionelle Erstversorgung und Abarbeitung eines Einsatzes, bei dem ein Feuerwehrkamerad lebensgefährlich verletzt wurde - eine Leistung, die seinen Einsatz und seine Verantwortung unterstreicht.

Unterbrandmeister Maximilian Wiemer, der seit dem 15. Mai 1999 Teil des Löschzugs ist, wurde ebenfalls für 25 Jahre Dienst mit dem Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet. Maximilian engagierte sich vor allem in der Jugendarbeit und gründete die Sportgruppe des Löschzugs. Außerdem nahm er bereits sechsmal am Kölner Turmtreppenlauf teil. Darüber hinaus ist Maximilian aktuell als Jungfrau Teil des amtierenden Dreigestirns, das in der Session 23/24 aus Mitgliedern der Feuerwehr Lohmar gebildet wird.

Die Freiwillige Feuerwehr Lohmar bedankt sich bei ihren Mitgliedern für ihr außerordentliches Engagement und freut sich darauf, auch in Zukunft gemeinsam für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger Lohmars einzustehen.

