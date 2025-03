Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mutmaßlicher Drogendealer in Haft - Unfälle - Betrug durch Romance Scamming

Aalen (ots)

Schorndorf: Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Beamte des Polizeireviers Schorndorf unterzogen einen 50 Jahre alten Mann am Montagabend einer Personenkontrolle. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, suchten die Beamten gemeinsam mit ihm dessen Wohnung in der Schlichtener Straße auf. In der Wohnung ergaben sich verschiedene Hinweise darauf, dass der 50-Jährige mit Betäubungsmitteln handelt, weshalb durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet wurde.

Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden Amphetamin, Heroin, Kokain, Cannabis sowie Ecstasy, teilweise verkaufsbereit verpackt, aufgefunden. Zudem wurde typisches Verpackungsmaterial, mehrere Feinwaagen und weitere Beweismittel, die den Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln erhärteten, aufgefunden.

Der Beschuldigte wurde anschließend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart festgenommen und am Mittwoch beim Amtsgericht Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, anschließend wurde der deutsche Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Remshalden: Unfall im Begegnungsverkehr

Eine 23-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Donnerstagmorgen gegen 5:30 Uhr die Mittelquerspange und wollte nach links auf die B29 Richtung Stuttgart abbiegen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende 39 Jahre alte Opel-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Backnang: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Donnerstag, gegen 08:15 Uhr die Eichendorffstraße in Richtung Innenstadt. Dabei kollidierte er mit einer am rechten Fahrbahnrand befindlichen Absperrung und einem Parkverbotsschild. Dabei wurde die Absperrung verbogen und das Schild abgebrochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191 9090.

Plüderhausen: Betrug durch Romance Scamming

Anfang Januar 2025 lernte eine ältere Frau aus Plüderhausen über soziale Medien den unbekannten Täter kennen, der wahrheitswidrig behauptete auf einer Ölbohrinsel in Norwegen zu arbeiten. Der unbekannte Täter täuschte der Frau eine Liebesbeziehung vor und bat sie um einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag in Form von Gutscheinkarten. Der unbekannte Täter spielte der Frau vor, das Geld unter anderem für Krankenhauskosten, seinen Sohn in London und für Flüge zurück zur Ölbohrinsel zu benötigen. Die Geschädigte übermittelte daraufhin Gutscheinkarten mit einem Vermögenswert im mittleren vierstelligen Bereich an den unbekannten Täter. Darauffolgend meldete sich ein angeblicher Rechtsanwalt bei der Plüderhausenerin und teilte mit, dass sich der Mann von der Ölbohrinsel in Haft befände und sie nun eine Kaution von mehreren Tausend Euro zahlen sollte, um die Haft abzuwenden. Daraufhin kamen der Frau Zweifel und sie beendete im März den Kontakt.

Um zu verhindern, dass die Betrüger mit dem falschen Liebesspiel weiterhin erfolgreich sind, bitten wir Sie auf Sozialen Medien, Partnerbörsen und Chatportalen vorsichtig zu sein. Selbstverständlich sind derartige Portale dafür da, neue soziale Kontakte zu knüpfen, allerdings sollte immer daran gedacht werden, dass die Person "am anderen Ende der Leitung" vielleicht nicht die ist, für die sie sich ausgibt. Sie sollten ins Grübeln kommen, wenn ein erwachsener Mann ohne ein persönliches Treffen plötzlich von Liebe und einer gemeinsamen Zukunft spricht. Sie sollten sich nicht blindlings in eine Vorstellung stürzen, aus der es am Ende nur ein böses Erwachen gibt. Daher bitten wir Sie, überweisen Sie kein Geld an Personen die Sie nicht persönlich kennen. Nehmen Sie im Zweifelsfall Kontakt zur Polizei auf.

