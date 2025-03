Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl, Unfall aufgrund Alkoholisierung, Unfallflucht und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Aalen: Geldbeutel entwendet

Unbekannte entwendeten am Mittwoch, gegen 09:00 Uhr, den Geldbeutel einer Wochenmarktbesucherin. Die Geschädigte hielt sich zum Zeitpunkt des Diebstahls vor einem Käseverkaufsstand auf dem Marktplatz auf. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Marktplatzes machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der 07361 5240 zu melden.

Neresheim: Unfall aufgrund erheblicher Alkoholisierung

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 19-jähriger Skoda-Fahrer die B466 von Ohmenheim kommend in Richtung Neresheim. Gegen 15:00 Uhr kam der 19-Jährige in einer Linkskurve aufgrund seiner starken Alkoholisierung alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Skoda-Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer kam es nicht. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Zudem drohen ihm führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Abtsgmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch die Dachrinne eines Gebäudes in der Vorstadtstraße und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund des Schadenbildes wird davon ausgegangen, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen LKW handelt. Der entstandene Sachschaden an der Dachrinne wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Telefonnummer 07366 96660 entgegen.

Neresheim: Fensterscheibe beschädigt

Am Mittwochabend, gegen 21:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Balthasar-Neumann-Straße. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugenhinweise auf den bislang unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Telefonnummer 07326 919001 entgegen.

Bopfingen: Fensterscheibe beschädigt

Am Sonntag zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr wurde in der Malagasse ein Schaufenster durch einen Unbekannten beschädigt. Der Polizeiposten Bopfingen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07362 96020.

Ellwangen: Farbschmierereien an Schule

Eine unbekannte Person hat am Donnerstagmorgen gegen 8:30 Uhr eine Außenwand der Schule in der Peutingerstraße mit Farbe beschmiert. Das Polizeirevier Ellwangen bittet unter der Rufnummer 07961 9300 um Hinweise zu dem Vorfall.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell