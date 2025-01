Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall, Rauch in Wohnung, unter Drogeneinfluss unterwegs, Hindernis auf Fahrbahn, Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

Osterburken: Autofahrer kollidiert alkoholisiert mit Baustellenzaun Am Samstag gegen 14 Uhr ereignete sich in der Heckenstraße in Osterburken ein Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Autofahrer wich einer Katze aus, verlor die Kontrolle über seinen Daimler-Benz und prallte gegen einen Baustellenzaun sowie eine Betonmauer. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.800 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Der Mann musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Zwingenberg: Rauchentwicklung durch Glutstau Am Montagabend gegen 19.45 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Zwingenberg eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus gemeldet. Die Feuerwehr stellte fest, dass es in einem Kamin zu einem Glutstau gekommen war. Die Glut wurde entfernt, und das Gebäude wurde belüftet. Ein sechs Wochen altes Baby erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde vorsorglich in eine Kinderklinik gebracht. Es entstand kein weiterer Schaden.

Obrigheim: Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt In den frühen Morgenstunden des Samstags, gegen 2.30 Uhr, wurde ein 28-jähriger Autofahrer in der Kraftwerkstraße in Obrigheim kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Des Weiteren lagen deutliche Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung vor. Ein daraufhin durchgeführter Urintest verlief positiv auf Amphetamin. Der 28-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss zu.

Schefflenz: Hindernis auf Fahrbahn verursacht Schaden Am Sonntag gegen 20 Uhr legten Unbekannte auf der Bundesstraße 292 bei der Abzweigung Schefflenzer Landstraße zwei Schildfußplatten quer auf die Fahrbahn. Ein 45-jähriger Autofahrer kollidierte mit einer der Platten, was zu einem Schaden von etwa 280 Euro führte. Weitere Fahrzeuge mussten ausweichen oder überfuhren das Hindernis ohne Schäden. Die Hindernisse wurden anschließend von den Betroffenen zur Seite geräumt. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die Angaben zu dem oder den Verursachern machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Walldürn: Eingangsschild und Mülltonne beschmiert - Zeugen gesucht Unbekannte haben in der Pater-Josef-Eckstein-Straße in Walldürn das Eingangsschild eines Pflegezentrums sowie eine Mülltonne mit Farbe verunstaltet. Die Taten ereigneten sich zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, der vergangenen Woche. Das Schild wurde mit schwarzer Farbe, die Mülltonne mit weißer Farbe beschmiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Der Polizeiposten Hardheim bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06282 926660.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell