LPI-GTH: E-Bikes aus Keller entwendet

Arnstadt (Ilmkreis) (ots) - Am Freitag, den 04.04.2025 gegen 15:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Thöreyer Straße, Am Lützer Feld zu einem Verkehrsunfall. Im Abbiegevorgang stießen zwei entgegenkommende Pkw frontal zusammen. Die beiden Fahrzeugführer wurden dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, in einer Gesamthöhe von ca. 30.000 Euro. (sk) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr