POL-PDLD: Lingenfeld - Mit 1,2 Promille aus dem Verkehr gezogen

B9, Jockgrim (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde durch eine Verkehrsteilnehmerin ein Motorradfahrer gemeldet, welcher auf der B9 bei Jockgrim zwischen nebeneinander fahrenden Fahrzeugen überholen würde. Da durch die aufmerksame Mitteilerin das Kennzeichen abgelesen werden konnte, wurde der Motorradfahrer an der Halteranschrift durch eine Streife aufgesucht. Der 20-jährige Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren ...

