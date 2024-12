Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Mehrparteienhaus - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 16:15 Uhr am Mittwoch gelang einer bislang unbekannten Täterschaft der Zutritt in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Gerwigstraße. In den Räumen wurden sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet und schließlich mehrere hochwertige Schmuckgegenstände entwendet. Wie die Unbekannten in das Wohnanwesen gelangten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Diebstahlsschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese wurden von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der bislang unbekannten Täterschaft mitteilen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell