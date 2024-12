Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: LKW rammt geparktes Auto beim Rangieren und fährt davon - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr rangierte am Mittwoch ein LKW in der Zufahrt einer Firma in der Chemnitzer Straße. Dabei kollidierte das Fahrzeug beim Zurücksetzen mit einem auf dem Firmenparkplatz abgestellten Hyundai. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Gebäudewand gedrückt. An dem neuwertigen Hyundai - es waren gerade einmal 400 km auf dem Tacho - entstand ein Totalschaden. Auch die Fassade des Gebäudes wurde in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt wird der Schaden auf knapp 11.000 Euro geschätzt. Nach dem Unfall fuhr der LKW einfach weiter, weshalb der Verkehrsdienst Mannheim die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen hat. Vom Unfallverursacher ist bekannt, dass es sich mutmaßlich um einen LKW der Marke Mercedes-Benz vom Typ "Atego" handelte. Der LKW hatte eine Hebebühne am Heck.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621-174-4222 zu melden.

