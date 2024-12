POL-MA: Heidelberg/A5: Auffahrunfall an Stauende

Hockenheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagnachmittag in Hockenheim wurde eine 71-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Die 71-Jährige lief gegen 14.10 Uhr zu Fuß auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Lußheimer Straße in Richtung Eingang. In Höhe des ...

