POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Bargeld und Elektrogeräte aus Wohnhaus entwendet - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 9:40 Uhr kollidierte ein Mercedes mit einem 69-jährigen Rollerfahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Freiburger Straße. Der 84-jährige Mercedesfahrer fuhr in den Kreisel ein und übersah dabei den von links kommenden Rollerfahrer, es kam zum Zusammenstoß. Durch den Sturz vom Zweirad zog sich der 69-Jährige leichte Verletzungen am Daumen und den Beinen zu. Der ...

