Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Trickdiebstahl, Unfall mit Schwerverletztem, Diebstahl von E-Bikes

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Trickdiebstahl in Böckingen - Goldkette gestohlen

Am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr wurde in Heilbronn-Böckingen eine Frau Opfer eines Trickdiebstahls. Der Vorfall ereignete sich auf der Heidelberger Straße in der Nähe des Parkplatzes eines Geldinstituts. Die 71-Jährige war mit einem Hund unterwegs, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde, der vorgab, eine Goldkette auf dem Boden gefunden zu haben. In gebrochenem Deutsch fragte er, ob die Kette für Frauen sei, und legte sie der Frau um den Hals. Zu Hause stellte die Frau fest, dass ihre eigene Goldkette verschwunden war und sie stattdessen die vermeintlich gefundene Kette des Mannes trug. Der Täter wurde zuletzt gesehen, als er in einen grauen oder silberfarbenen Mercedes stieg, der auf dem Gelände der nahegelegenen Tankstelle parkte. Er fuhr anschließend in Richtung Frankenbach davon. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Heilbronn: E-Bike-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen ereignete sich in Heilbronn ein Verkehrsunfall bei dem ein E-Bike-Fahrer schwer verletzt wurde. Der 64-jährige Zweiradlenker befuhr gegen 4 Uhr die Gartenstraße in Richtung Karlstraße. An der Kreuzung zur Weinsberger Straße missachtetet er die Vorfahrt eines PKWs, der in Richtung Oststraße unterwegs war. Trotz eines Ausweichversuchs prallte der Radfahrer gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs und stürzte anschließend auf die Straße. Hierdurch erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 18.000 Euro.

Wüstenrot: Diebstahl von E-Bikes - Zeugen gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in der Meisenstraße in Wüstenrot zwei E-Bikes im Wert von etwa 7.000 Euro gestohlen. Die unbekannten Täter durchsuchten in der Zeit von 3.30 Uhr bis 3.45 Uhr zunächst zwei unverschlossene Pkw, die in der Hofeinfahrt eines Anwesens parkten. Anschließend begaben sie sich hinter das Wohnhaus, wo sie die beiden aneinander gesicherten E-Bikes entwendeten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

