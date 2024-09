HZA-N: Wichtige Info zum Zoll in Weißenburg

Hauptzollamt Nürnberg

Der Dienstsitz des Zollamts Ansbach - Weißenburg in Weißenburg bleibt am 16. und 17.09.2024 aus technischen Gründen geschlossen. Der Zoll in Weißenburg ist in dieser Zeit nur per E - Mail erreichbar.

Der Dienstsitz in der Vetterstraße in Ansbach ist wie üblich geöffnet. In dringenden Fällen können Abfertigungen statt in Weißenburg auch dort vorgenommen werden.

Original-Content von: Hauptzollamt Nürnberg, übermittelt durch news aktuell