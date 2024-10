Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Tödlicher Verkehrsunfall Neuenstein/BAB 6: Sprinterfahrer stirbt nach Auffahrunfall am Stauende

Hohenlohekreis (ots)

Am Mittwochnachmittag, kurz vor 15 Uhr, ereignete sich auf der A6, Fahrtrichtung Heilbronn, unmittelbar an der Anschlussstelle Neuenstein, ein Auffahrunfall am Stauende. Der Fahrer eines Sprinters übersah offenbar den vor ihm staubedingt stehenden LKW und fuhr auf diesen auf. Hierbei erlitt der 48 Jahre alte Fahrer des Sprinters so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Autobahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Heilbronn voll gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 40 000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Lkws blieb unverletzt.

