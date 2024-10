Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn: Polizeirevier Heilbronn feiert 25-jähriges Bestehen

Heilbronn (ots)

Mehrere tausend Besucherinnen und Besucher kamen am Sonntag, 13. Oktober 2024, anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Polizeireviers Heilbronn in die John-F.-Kennedy-Straße. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des größten Reviers im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn steckten viel Mühe in die Vorbereitungen für einen spannenden Tag an dem viel geboten wurde und freuten sich über die zahlreichen Gäste. Die Anwesenden konnten an vielen Ständen und bei köstlichem Catering einiges entdecken und erleben. Direkt am Eingang wurde man als Gast von einer Streife empfangen, die einem den Weg zum Parkplatz zeigte und herzlich zur Feier begrüßte. Schon kurz vor 10 Uhr standen die ersten Interessierten vor dem Tor des Polizeireviers. Auf dem Weg in den Innenhof leuchteten die Kinderaugen beim Anblick einer großen Hüpfburg des ASB. Doch das Staunen für Groß und Klein ging weiter, da im hinteren Bereich zahlreiche Streifenwägen, Polizeimotorräder und auch ein historisches Fahrzeug aufgebaut waren und überall die Blaulichter blinkten. Die Besucher durften selbst in und auf die jeweiligen Fahrzeuge sitzen und wurden von zahlreichen Polizistinnen und Polizisten über deren dienstlichen Alltag informiert. Neben mehreren Foodtrucks sowie Heiß- und Kaltgetränken, gab es auch einen Kuchen- und Waffelverkauf. Die Mitarbeitenden des Reviers hatten im Vorfeld fleißig gebacken und spenden den Erlös von rund 1.700 Euro nun für einen wohltätigen Zweck. Die Stiftung "Große Hilfe für kleine Helden" der SLK-Kliniken wird hierbei zum größten Teil bedacht.

Doch auch im Inneren des Polizeireviers gab es bei Führungen und Vorträgen vieles zu erkunden. An der Wache beschrieb der Wachhabende seine Arbeit und erklärte seinen Zuhörern was es denn hier so alles zu tun gibt und wie die Abläufe beispielsweise in einem Frühdienst sind. Nachdem die Gruppe aufmerksam gelauscht und auch Fragen gestellt hatte, konnten Interessierte auch in den Zellentrakt schauen. Schon wenn man die Treppe hinunterkam roch man trotz Reinigung, dass erst vor kurzem jemand in den Ausnüchterungszellen übernachtet hatte. Die weiteren Zellen waren anlässlich des Jubiläums leer und die zuvor Festgenommenen bei anderen Revieren untergebracht, damit die Erwachsenen und auch die Kinder selbst in eine Zelle hineingehen konnten. Danach waren alle wieder froh ohne Handschellen das Gebäude verlassen zu können und sich beispielsweise bei der Abteilung Gewerbe und Umwelt über Delikte im Zusammenhang mit Spielautomaten oder weitere Aufgaben der dort zuständigen Kolleginnen und Kollegen informieren zu können. Im obersten Stockwerk des Polizeireviers, im dortigen Lehrsaal, konnte man regelmäßig spannenden Vorträge von Streifenbeamten des Reviers zum täglichen Doing und ihrem Arbeitsalltag lauschen.

Zurück im Hof gab es noch mehr zu sehen, darunter die Stände der Prävention, der Einstellungsberatung, einen Give-Away-Stand und eine Bastelstation für Kinder.

Der Leiter des Polizeireviers Kriminaldirektor Stefan Schwab freute sich sehr über das große Interesse und bedankte sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement bei der Planung und Durchführung dieses gelungenen Tages

