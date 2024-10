POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Korrektur der Überschrift: Vollsperrung nach Unfall

Heilbronn (ots) - Mehrere tausend Besucherinnen und Besucher kamen am Sonntag, 13. Oktober 2024, anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Polizeireviers Heilbronn in die John-F.-Kennedy-Straße. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des größten Reviers im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn steckten viel Mühe in die Vorbereitungen für einen spannenden Tag an ...

mehr