POL-UN: Bönen - Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

Bönen (ots)

Am Mittwochabend (13.03.2024) haben unbekannte Täter an mehreren Fahrzeugen auf einem Pendlerparkplatz an der Rudolf-Diesel-Straße Seitenscheiben eingeschlagen.

In der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 23.45 Uhr haben die Täter sich so Zugang zu den Fahrzeugen verschafft und die Innenräume durchsucht. Bei Aufnahme des Tatortes konnten sieben betroffene Fahrzeuge festgestellt werden.

Sechs der Fahrzeuge wurden zur Eigentumssicherung sichergestellt. Ein Geschädigter konnte vor Ort sein Fahrzeug übernehmen.

Was und ob die Täter etwas entwendet haben steht derzeit noch nicht fest.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

