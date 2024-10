Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbrecher in Buchen unterwegs

Heilbronn (ots)

Buchen-Eberstadt: Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unberechtigt Zutritt zu einer Firma in Eberstadt. Zwischen 18 Uhr am Dienstagabend und dem nächsten Morgen, 7.30 Uhr, gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Tors und einer Tür ins Innere des Gebäudes in der Rathausstraße. Im Anschluss wurde eine weitere Tür aufgebrochen und Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich aus einem Schrank entwendet. Außerdem zerstörten der oder die Einbrecher mehrere Überwachsungskameras. Der verursachte Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell